МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам, в том числе к иене, снижается во вторник утром, инвесторы продолжают оценивать перспективы замедления повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт раскрыл фактор, который придаст доллару сил для нового рывка

По состоянию на 7.57 мск курс евро к доллару рос до 1,0269 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0261 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 130,75 иены со 131,61 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 105,23 пункта. Днем ранее индекс уже снизился на 0,6%.

Рынки продолжают ожидать, что Федрезерв замедлит темпы повышения учетной ставки после четырех повышений подряд, в том числе на 75 базисных пунктов дважды за лето.

По данным CME Group, 82% аналитиков прогнозируют увеличение ставки в сентябре на 50 базисных пунктов — до 2,75-3%, и лишь 18% закладывают повышение вновь на 75 базисных пунктов — до 3-3,5%.

Иена при этом получила поддержку как традиционно более надежный актив на фоне эскалации в Азии в связи с потенциальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.