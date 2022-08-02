Курс доллара снижается до 1,027 за евро и 130,75 иены за доллар на ожиданиях по ставке Федрезерва
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам, в том числе к иене, снижается во вторник утром, инвесторы продолжают оценивать перспективы замедления повышения ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.57 мск курс евро к доллару рос до 1,0269 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0261 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 130,75 иены со 131,61 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,21%, до 105,23 пункта. Днем ранее индекс уже снизился на 0,6%.
Рынки продолжают ожидать, что Федрезерв замедлит темпы повышения учетной ставки после четырех повышений подряд, в том числе на 75 базисных пунктов дважды за лето.
По данным CME Group, 82% аналитиков прогнозируют увеличение ставки в сентябре на 50 базисных пунктов — до 2,75-3%, и лишь 18% закладывают повышение вновь на 75 базисных пунктов — до 3-3,5%.
Иена при этом получила поддержку как традиционно более надежный актив на фоне эскалации в Азии в связи с потенциальным визитом на Тайвань спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Если визит на китайский остров состоится вопреки протестам Пекина, это станет первым визитом спикера палаты представителей конгресса США с 1997 года.
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