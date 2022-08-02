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2022
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Курс рубля растет против доллара и евро
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Курс рубля в начале торгов вторника умеренно растет к доллару и чуть бодрее — по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск... ПРАЙМ, 02.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника умеренно растет к доллару и чуть бодрее — по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижается на 12 копеек, до 60,05 рубля, евро — на 68 копеек, до 61,19 рубля.