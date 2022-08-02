МОСКВА, 2 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника умеренно растет к доллару и чуть бодрее — по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.08 мск снижается на 12 копеек, до 60,05 рубля, евро — на 68 копеек, до 61,19 рубля.