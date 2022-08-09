МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Рубль во вторник укрепился к доллару и евро на фоне роста стоимости нефти, впрочем американская валюта осталась выше 60 рублей, следует из динамики торгов на Московской бирже и комментариев аналитиков.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 61 копейку, до 60,15 рубля, евро — на 56 копеек, до 61,64 рубля.

Стоимость нефти марки Brent в ходе торгов подскакивала выше 98 долларов за баррель, к 21.18 растет на 0,06% — до 96,7 доллара за баррель.

НЕФТЬ ПОМОГЛА РУБЛЮ

Курс рубля вырос по итогам торгов вторника к доллару, евро и юаню. Однако доллар остался выше 60 рублей, евро – выше 61 рубля, юань – несколько ниже 9 рублей.

Объем торгов рублем в паре с юанем вновь оказался выше объема с евро и составил 59 миллиардов рублей и 54,8 миллиарда рублей соответственно.

"Рубль во вторник по мере торговой сессии уверенно чувствовал себя в паре с долларом, валютная пара в какой-то момент подступала вплотную к 60, но покорить данный рубеж не удалось", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Рубль, возможно, уже начинает "предчувствовать" налоговый период – часть компаний заблаговременно продают валюту для осуществления налоговых выплат в рублях, полагает он. При этом в целом фундаментальный взгляд среднесрочно не в пользу рубля, добавляет эксперт.

Рубль во вторник не показывал ярко выраженной динамики, тяготея к укреплению, также замечает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Укрепление рубля сегодня поддерживалось растущими нефтяными ценами – в частности, фьючерсы Brent сегодня в моменте достигали 98,4 доллара за баррель на фоне сообщений о приостановке поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", — говорит он.

ПРОГНОЗЫ

Тем не менее новых принципиально значимых для рубля событий пока нет, и рубль продолжает двигаться в боковике, резюмирует Григорьев.

"Вероятно, это продолжится и в среду – эффект от публикации в США июльской ценовой статистики на курс внутри страны должен быть незначительным. В целом ожидаем, что курс пары доллар-рубль пока продолжит находиться в диапазоне 58,75-61,75 рубля", — прогнозирует он.

"Такие факторы как цикл снижения ключевой ставки, откат нефти от ценовых вершин года, снижение рекордного профицита внешней торговли в свете сокращения темпа роста экспорта и наращения импорта, частичный переток средств населения с депозитов на валютный рынок будут давить на российскую валюту, смещая, по нашим расчетам, стоимость доллара к 65 рублям к началу осени и к 70-73 рублям – к ноябрю-декабрю", — считает Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

В среду же, по его оценкам, пара доллар-рубль может формироваться в пределах 59-61 рубля, считает аналитик.

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