МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В среду юань снизился под давлением сигналов о том, что китайская экономика с трудом восстанавливает потерянный из-за пандемии импульс. Кроме того, свою роль сыграла напряженность отношений между Пекином и Вашингтоном после визита спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Инфляция в Китае не оправдала прогнозов

Потери юаня были ограниченными перед выходом позднее в среду данных по инфляции в американской экономике, которые во многом сформируют ожидания по поводу дальнейшего ужесточения денежно-кредитной политики и зададут направление доллару.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,7612 юаня за доллар против 6,7584 во вторник. Пара открылась на 6,7540, а на момент написания статьи торговалась по 6,7567.

Согласно вышедшим в среду данным, рост отпускных цен производителей в Китае в июле замедлился до минимума за 17 месяцев, а рост потребительских цен ускорился. Данные по ценам производителей и потребительским ценам оказались ниже, чем ожидали рынки, которые истолковали эти отчеты как свидетельства подавленности экономической активности.

"Цены на непродовольственные товары по сравнению с июнем снизились, что указало на слабость внутреннего спроса", — сказал главный экономист Pinpoint Asset Management Чживэй Чхан.

"Вспышки COVID во многих городах и отсутствие дальнейшего государственного стимулирования могли обернуться замедлением роста экономики в июле", — добавил он.

Вспышки заболеваемости наблюдаются во многих регионах Китая: в день регистрируется около 1000 случаев заражения. Противоядие от рецессии: Китай скупает уголь по всему миру

Аналитик Mizuho Bank Кен Чэун считает, что заболеваемость, подавленность потребления и неблагоприятные перспективы роста экономики будет оказывать давление на юань.

Аналитики China Construction Bank рекомендуют внимательно следить за геополитической ситуацией. Китай продолжает военные учения около Тайваня. По информации Reuters, около 20 кораблей китайского и тайваньского ВМФ в среду оставались около разделительной линии в Тайваньском проливе.

"Мы ожидаем, что в ближайшее время, после того как Пекин завершит учения, напряженность в связи с Тайванем будет постепенно ослабевать, — сказал аналитик Clocktower Group Кайвэнь Ван. — Но весьма вероятно, что напряженные ситуации в Тайваньском проливе будут возникать чаще по мере того, как Пекин расширяет геополитические границы своих военных учений, а западные политики все более смело провоцируют его визитами на остров".

На момент написания статьи индекс доллара находился на отметке 106,27 против уровня закрытия вторника 106,374. Пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7604.