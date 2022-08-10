МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс доллара в среду утром слабо меняется по отношению к другим основным валютам, таким как евро и иена, пока рынки ожидают публикации данных о годовой инфляции в США, свидетельствуют данные торгов. Аналитик назвал фактор, который вот-вот отбросит доллар назад

По состоянию на 9.33 мск курс евро к доллару чуть снижается — до 1,0208 доллара с прошлого закрытия в 1,0212 доллара. Курс доллара к иене в то же время так же слабо опускается, до 130,06 иены со 130,15 иены с предыдущего закрытия. При этом индекс доллара (курс к корзине шести валют торговых партнеров США) уменьшается на 0,03%, до 106,34 пункта.

В среду рынки пребывают в ожидании публикации данных о годовой инфляции в США, которая, как прогнозируют аналитики, замедлилась по итогам июля до 8,7% с 9,1% в июне.

Данные инфляции учитываются Федеральной резервной системой США при проведении своей политики. Поэтому рынки, с учётом ожидания замедления уровня роста цен, в нерешительности. Ведь если уровень инфляции за прошлый месяц окажется даже чуть выше прогнозов, это может послужить регулятору сигналом о продолжении "ястребиного" подхода к монетарной политике, что будет позитивно для доллара. Но не менее вероятна и обратная ситуация.