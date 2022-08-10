2022-08-10T10:03:00+03:00
2022-08-10T10:08:28+03:00
2022-08-10T10:03:00+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220810/837746159.html
Курс рубля снижается к доллару и растет к евро
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Курс рубля в начале торгов среды немного снижается к доллару и подрастает по отношению к евро, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск... ПРАЙМ, 10.08.2022
валюта, рынки, новости, торги, валюты, мосбиржа, рубль, доллар, евро
https://1prime.ru/images/83567/29/835672937.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83567/29/835672937.jpg
https://1prime.ru/images/83567/29/835672936.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83567/29/835672936.jpg
https://1prime.ru/images/83567/29/835672924.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83567/29/835672924.jpg
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды немного снижается к доллару и подрастает по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск растёт на 26 копеек, до 60,41 рубля, евро — снижается на 9 копеек, до 61,55 рубля.