МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов среды немного снижается к доллару и подрастает по отношению к евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.05 мск растёт на 26 копеек, до 60,41 рубля, евро — снижается на 9 копеек, до 61,55 рубля.