МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в среду днем опускается, аналитики прогнозируют замедление роста потребительских цен, а это способно чуть "монетарно смягчить" Федеральную резервную систему (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. CNN: "улыбка доллара" не сулит ничего хорошего

По состоянию на 13.31 мск курс евро к доллару растёт до 1,0226 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0211 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 134,97 иены со 135,13 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,22%, до 106,14 пункта.

В среду рынки ждут публикации данных о годовой инфляции в США. Согласно прогнозам экспертов, рост потребительских цен в стране по итогам июля замедлился до 8,7% с 9,1% месяцем ранее — максимума почти за 40 лет.

Это замедление может сделать политику ФРС чуть более мягкой, чем ожидалось ранее, а значит, приведёт к дополнительному негативу для доллара.

Тем не менее, в любом случае эксперты не ждут, что Федрезерв притормозит с повышением учётной ставки, поскольку инфляция остаётся запредельной. "Все выше 8% по-прежнему слишком много для ФРС. Борьба с инфляцией далека от завершения", — приводит агентство Ассошиэйтед Пресс комментарии аналитика Mizuho Bank Таня Буня Хена (Tan Boon Heng).