МОСКВА, 10 авг ПРАЙМ. Рубль в среду умеренно снизился к доллару и больше — к евро, отыгрывая закрепление рынка нефти ниже ключевой отметки 100 долларов за баррель сорта Brent.

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 52 копейки, до 60,67 рубля, евро вырос на 1,11 рубля, до 62,75 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" к закрытию повысился на 17 копеек, до 9,09 рубля, а объем торгов им составил 54,2 миллиарда рублей против 52,7 миллиарда по евро и 132,4 миллиарда по доллару.

Доллар вырос к рублю на 0,9%, евро — на 1,8%, а юань — на 1,9%. Рублевая цена нефти составила около 5,9 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ НЕФТИ

Курс российской валюты в четверг снизился к доллару и больше — к евро на фоне его роста на форексе выше 1,03 против валюты США.

Основной импульс давления на рубль исходит от стоимости нефти, которая остается ниже ключевых 100 долларов за баррель сорта Brent уже пятую торговую сессию подряд. Участники рынка обращают внимание на новости о возобновлении поставок российской нефти в Европу.

Кроме того, они отыгрывают данные минэнерго США о том, что коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 5 августа выросли на 5,5 миллиона баррелей, или на 1,3%, до 432 миллионов баррелей. Ожидалось увеличение на 0,1 миллиона.

Ценовой индекс гособлигаций, рассчитываемый Мосбиржей, упал в среду на 0,13%, сигнализируя об ослаблении спроса на рублевый долг.

ПРОГНОЗЫ

Прогноз по курсу доллара до конца недели – 59-62 рубля, оценивает Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций".

"Курс в последнее время благодаря балансу факторов пытается консолидироваться вблизи уровня 60 рублей. Однако мы считаем, что этот баланс не продержится долгое время. Восстановление импорта, снижение ставок в экономике, охлаждение экспорта будут смещать доллар в направлении 65 рублей к концу месяца. Препятствовать ослаблению российской валюты во второй половине месяца будет налоговый период", — добавляет он.

Дальнейшее восстановление объемов импорта может несколько ослабить позиции рубля, однако какого-либо значимого курсового движения ожидать не стоит, считает Александр Джиоев из УК "Альфа-капитал".

"Фундаментальной опорой для национальной валюты служат устойчивые притоки валюты в страну – так, по предварительной оценке ЦБ, профицит счета текущих операций продолжил расширяться. В январе-июле он составил свыше 160 миллиардов долларов, что в три раза выше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года", — поясняет он.