МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам, таким как иена и евро, в четверг утром растёт, рынки ожидают дальнейшего повышения ставки рефинансирования Федеральной резервной системы (США), свидетельствуют данные торгов. Экономист раскрыл, какую замену готовят доллару

По состоянию на 8.26 мск курс евро к доллару снижается до 1,0277 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0297 доллара, курс доллара к иене поднимается до 133,16 иены со 132,89 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) растет на 0,24%, до 105,44 пункта.

По сообщению минтруда страны, годовая инфляция в стране по итогам июля резко замедлилась — до 8,5% с 9,1%. А за июль индекс потребительских цен не изменился, в то время как ожидался его рост на 0,2%.

Некоторые инвесторы восприняли эту статистику как сигнал к возможному смягчению курса Федрезерва США. При этом днем позже рынки начали реагировать на статистику не так однозначно, многие аналитики усомнились в предстоящем смягчении политики ФРС, что, в свою очередь, оказало позитивное влияние на курс доллара.

"Хотя рыночные шансы на третье последовательное повышение ставки на 75 базисных пунктов на сентябрьском заседании ФРС резко упали после данных индекса потребительских цен, мы сомневаемся, что ФРС будет удерживаться от продолжения и без того агрессивного курса ужесточения на основании одного отчета", — цитирует агентство Блумберг слова главы отдела мировых фондовых рынков Nuveen Саиры Малик (Saira Malik).