МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В четверг китайский юань отступил от достигнутого на предыдущей сессии двухнедельного максимума против доллара США, так как рост числа случаев заражения COVID-19 и новые локдауны создали риски для и без того медленного и неравномерного восстановления экономики Китая. Себе назло. Кто заставляет Европу и Китай торговать в обход России

Давление на юань также оказало обещание Народного банка Китая поддерживать высокий уровень ликвидности в финансовой системе. Эти факторы нивелировали воздействие ослабления доллара после выхода данных по инфляции в США.

Рост числа случаев заражения коронавирусом в Китае продолжается: в среду было зарегистрировано 2 166 новых случаев, что почти вдвое больше, чем во вторник. Это меньше, чем во многих других странах, но Пекин продолжает проводить "динамичную политику нулевой терпимости" к COVID и реагирует даже на небольшие вспышки заболеваемости.

По словам валютных трейдеров, строгие карантинные меры опять могут спровоцировать перебои в экономике, как это случилось весной.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,7324 юаня за доллар против 6,7612 в среду. Пара открылась на 6,7300, а на момент написания статьи торговалась по 6,7389. В конце сессии среды, после выхода отчета по инфляции в США, пара достигла минимума с 28 июля 6,7230. Биолог назвала сроки новой волны COVID-19 в России

Слабые данные по инфляции усилили ожидания менее агрессивного повышения процентных ставок ФРС, чем предполагалось раньше. "Пока рано говорить о том, что инфляция в США достигла пика", — сказал трейдер одного из иностранных банков, отметив, что динамика инфляции в американской экономике продолжит влиять на доллар и на другие основные валюты, так как является ключевым фактором, определяющим траекторию ужесточения политики ФРС.

В то же время центральный банк Китая подтвердил, что что будет усиливать проведение своей рациональной денежно-кредитной политики и поддерживать разумно большие объемы ликвидности. Более существенное отклонение траектории денежно-кредитной политики в Китае от траекторий политики в других ключевых экономиках может создать риск оттока капиталов и оказать давление на юань.

"Мы считаем, что баланс рисков для роста экономики склоняется в сторону замедления, так что ставки в Китае должны оставаться низкими, — сказали аналитики Morgan Stanley. — При этом мы менее пессимистично оцениваем перспективы юаня, потому что сейчас он больше зависит от платежного баланса, чем от роста китайской экономики".

В Morgan Stanley считают, что центральный будет поддерживать стабильность своей валюты перед запланированным на вторую половину этого года 20-м съездом Коммунистической партии Китая.

На момент написания статьи индекс доллара находился на отметке 105,376, а пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7368.