МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга умеренно укрепляется: доллар стоит около 60,65 рубля, евро — 62,50 рубля, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 2 копейки, до 60,65 рубля, евро — на 25 копеек, до 62,50 рубля, следует из данных Московской биржи.