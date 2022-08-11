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2022
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Рубль укрепляется на старте торгов
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Рубль в начале торгов четверга умеренно укрепляется: доллар стоит около 60,65 рубля, евро — 62,50 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 11.08.2022
валюта, рынки, новости, торги, мосбиржа, валюты, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов четверга умеренно укрепляется: доллар стоит около 60,65 рубля, евро — 62,50 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 10.02 мск снижается на 2 копейки, до 60,65 рубля, евро — на 25 копеек, до 62,50 рубля, следует из данных Московской биржи.