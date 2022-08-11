МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Индекс доллара к основным мировым валютам в четверг днем перешел к снижению и остается вблизи отметки в 105 пунктов, поскольку данные о замедлении инфляции в США стали сигналом к возможному снижению темпов увеличения учетной ставки, свидетельствуют данные торгов. Экономист раскрыл, какую замену готовят доллару

По состоянию на 13.46 мск курс евро к доллару рос до 1,0334 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0297 доллара, курс доллара к иене снижался до 132,64 иены со 132,87 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,24%, до 104,95 пункта. Утром индекс поднимался на 0,2%.

Доллар продолжает оставаться под давлением после публикации данных о замедлении роста потребительских цен в США. Как стало известно в среду, годовая инфляция в стране в июле замедлилась сильнее ожиданий — до 8,5% при прогнозе в 8,7%. В июне инфляция составляла 9,1%, рекордные с ноября 1981 года.

В результате рынки теперь склонны ожидать замедление темпов увеличения учетной ставки Федеральной резервной системой (ФРС) США. В сентябре, по данным CME Group, 62,5% аналитиков ожидают ее повышения на 0,5 процентного пункта, до 2,75-3% годовых. До выхода статистики почти две трети экспертов закладывали повышение на 0,75 процентного пункта, как было в июне и июле.

Позднее в четверг ожидается публикация данных по числу первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 6 августа. Эксперты ждут роста показателя на 3 тысячи по сравнению с предыдущей неделей — до 263 тысяч.