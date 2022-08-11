МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем слегка прибавляет к доллару и больше — к евро, отыгрывая попытки рынка нефти скорректироваться вверх – в направлении ключевой отметки 100 долларов за баррель сорта Brent.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.52 мск снижался на 6 копеек, до 60,61 рубля, евро — на 21 копейку, до 62,54 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 8 копеек, до 9,01 рубля, а объем торгов им составлял 41,8 миллиарда рублей против 49,1 миллиарда по евро и 113,5 миллиарда по доллару.

Доллар снижался к рублю в пределах 0,1%, евро — на 0,3%, а юань — на 0,8%. Рублевая цена нефти составляла около 6 тысяч за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Курс российской валюты в четверг остается по большому счету в боковике: слегка прибавляет к доллару и больше — к евро на фоне умеренно-позитивной динамики рынка нефти, которая пытается вернуться к психологически значимому уровню 100 долларов за баррель сорта Brent после пяти торговых сессий колебаний ниже него. Назван единственный защитник крепкого рубля

Участники рынка отыгрывают оценки Международного энергетического агентства, немного повысившего оценку спроса на нефть в мире — до 99,7 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и до 101,8 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,35% до 104,7 пункта. Такая динамика сигнализирует об усилении спроса на риск на глобальных рынках.

ПРОГНОЗЫ

Курс консолидируется в узком диапазоне 60-61 рубль за доллар, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая". "В четверг предпосылок для его значимого движения не ожидаем. Краткосрочный ориентир по курсу: 59-61 рубль за доллар", — добавляет он.

В отсутствие принципиально важных новостей курс доллара пока будет оставаться в диапазоне 58,75-61,75 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".