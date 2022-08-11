Курс рубля на Мосбирже растет до 60,61 за доллар и 62,54 за евро на фоне дорожающей нефти
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рубль в четверг днем слегка прибавляет к доллару и больше — к евро, отыгрывая попытки рынка нефти скорректироваться вверх – в направлении ключевой отметки 100 долларов за баррель сорта Brent.
Курс доллара расчетами "завтра" на 15.52 мск снижался на 6 копеек, до 60,61 рубля, евро — на 21 копейку, до 62,54 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" при этом терял 8 копеек, до 9,01 рубля, а объем торгов им составлял 41,8 миллиарда рублей против 49,1 миллиарда по евро и 113,5 миллиарда по доллару.
Доллар снижался к рублю в пределах 0,1%, евро — на 0,3%, а юань — на 0,8%. Рублевая цена нефти составляла около 6 тысяч за баррель сорта Brent.
РУБЛЬ В БОКОВИКЕ
Курс российской валюты в четверг остается по большому счету в боковике: слегка прибавляет к доллару и больше — к евро на фоне умеренно-позитивной динамики рынка нефти, которая пытается вернуться к психологически значимому уровню 100 долларов за баррель сорта Brent после пяти торговых сессий колебаний ниже него.
Участники рынка отыгрывают оценки Международного энергетического агентства, немного повысившего оценку спроса на нефть в мире — до 99,7 миллиона баррелей в сутки в 2022 году и до 101,8 миллиона баррелей в сутки в 2023 году.
Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,35% до 104,7 пункта. Такая динамика сигнализирует об усилении спроса на риск на глобальных рынках.
ПРОГНОЗЫ
Курс консолидируется в узком диапазоне 60-61 рубль за доллар, отмечает Антон Кравченко из УК "Первая". "В четверг предпосылок для его значимого движения не ожидаем. Краткосрочный ориентир по курсу: 59-61 рубль за доллар", — добавляет он.
В отсутствие принципиально важных новостей курс доллара пока будет оставаться в диапазоне 58,75-61,75 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".
https://1prime.ru/Forex/20220811/837765530.html