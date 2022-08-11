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2022
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Курс евро поднялся выше 63 рублей
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Рубль на Мосбирже перешел к снижению: курс евро уже превышал 63 рубля впервые с 1 августа, следует из данных торгов. Курс доллара расчетами "завтра" на 17.06 мск повышался на 4... ПРАЙМ, 11.08.2022
валюта, рынки, новости, торги, биржи, валюты, евро
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рубль на Мосбирже перешел к снижению: курс евро уже превышал 63 рубля впервые с 1 августа, следует из данных торгов.
Курс доллара расчетами "завтра" на 17.06 мск повышался на 4 копейки, до 60,71 рубля, евро — на 20 копейки, до 62,95 рубля. Минутами ранее он стоил 63,05 рубля.
В первой половине дня доллар и евро максимально падали до 60,54 рубля и 62,33 рубля, соответственно.