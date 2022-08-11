МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рубль на Мосбирже перешел к снижению: курс евро уже превышал 63 рубля впервые с 1 августа, следует из данных торгов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 17.06 мск повышался на 4 копейки, до 60,71 рубля, евро — на 20 копейки, до 62,95 рубля. Минутами ранее он стоил 63,05 рубля.

В первой половине дня доллар и евро максимально падали до 60,54 рубля и 62,33 рубля, соответственно.