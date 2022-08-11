МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам снижается в четверг вечером, трейдеры продолжают оценивать влияние данных по инфляции в США на будущие решения Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Нефть продолжает дорожать после публикации доклада ОПЕК

По состоянию на 18.28 мск курс евро к доллару рос до 1,0324 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0297 доллара, курс доллара к иене снижался до 132,81 иены со 132,87 иены. Днем доллар также дешевел к обеим валютам, торгуясь на уровнях 1,0334 евро и 132,64 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,14%, до 105,05 пункта.

В среду стало известно, что годовая инфляция в США замедлилась по итогам июля больше ожиданий, что было воспринято рынками как сигнал к возможному смягчению курса дальнейшей политики ФРС. Сейчас, по данным CME Group, более половины аналитиков ждут повышения учетной ставки регулятора на 50 базисных пунктов, а не на 75 базисных пунктов.

В связи с этим в среду наблюдалось ралли на фондовых рынках, а доллар значительно подешевел к евро и иене.

Валютные инвесторы в четверг также обратили внимание на данные о том, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за предыдущую неделю выросло на 14 тысяч с пересмотренного показателя предыдущей недели — до 262 тысяч при ожидаемом показателе на уровне 263 тысячи. При этом показатель предыдущей недели был пересмотрен в сторону понижения – до 248 тысяч с 260 тысяч.