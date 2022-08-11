Доллар на Мосбирже завершил торги без изменений, евро снизился до 62,61 рубля
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МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов четверга не изменился по отношению к доллару и остался на уровне 60,67 рубля, но укрепился к евро до 62,61 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) остался на уровне предыдущего закрытия у 60,67 рубля, евро снизился на 14 копеек, до 62,61 рубля. В ходе торгов евро поднимался выше 63 рублей впервые с 1 августа, до 63,05 рубля.
https://1prime.ru/Forex/20220811/837767516.html
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