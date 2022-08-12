МОСКВА, 12 августа — ПРАЙМ. Канадский доллар в четверг вырос до более чем 2-месячного максимума против в целом слабеющего доллара США на фоне подорожания нефти и более оптимистичной оценки инвесторами перспектив мировой экономики. Доллар продолжает дешеветь к мировым валютам

На момент написания статьи канадский доллар торговался с повышением на 0,1%, по 1,2765 за доллар США, или по 78,34 американского цента. В ходе торгов он достигал отметки 1,2727 — максимума с 10 июня.

"Рынок пересматривает траекторию роста мировой экономики, — говорит Адам Баттон, главный валютный аналитик ForexLive. — После выхода сильного отчета по рынку труда США, инвесторы начинают больше фокусироваться на позитивных моментах".

Вышедшие на прошлой неделе данные показали, что в экономике США в июле было создано больше рабочих мест, чем прогнозировалось, а признаки достижения инфляцией в США своего пика подтолкнули рынки к переоценке своих ожиданий относительно размера повышения процентной ставки ФРС. Теперь здесь полагают, что ставка, скорее, будет повышена на 50 базисных пунктов, а не на 75.

Канада является крупным экспортером сырьевых товаров, в том числе нефти, поэтому канадский доллар склонен чутко реагировать на изменения отношения к риску.

На момент написания статьи индекс S&P 500 торговался на максимуме за более чем три месяца, а фьючерсы на нефть закрылись с повышением на 2,6%, по 94,34 доллара за баррель.

"Позитивные настроения хорошо отражены в ценах на нефть", — отмечает Баттон.

При этом канадский доллар укрепился меньше, чем другие сырьевые валюты, в том числе австралийский доллар и новозеландский доллар. Инверсия кривой доходности Канады сигнализирует о том, что канадскому центробанку может потребоваться поднять процентные ставки до уровня, который спровоцирует рецессию. Это ставит Банк Канады в очень сложное положение, поскольку он стремится обуздать инфляцию, обеспечив "мягкую посадку" для экономики.

Доходность канадских гособлигаций выросла по большей части кривой вслед за доходностью гособлигаций США. Для 10-летних бумаг она поднялась на 11,5 базисного пункта до 2,790%.