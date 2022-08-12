МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. В пятницу китайский юань немного вырос против доллара США, а по итогам недели может продемонстрировать самый сильный рост за два месяца. Рост китайской валюты обусловили слабые данные по инфляции в американской экономике, которые заставили некоторых инвесторов умерить ожидания ужесточения политики ФРС. Эксперт рассказал о подножке, которую подставили доллару

В то же время участники рынка ожидают, что Народный банк Китая в следующий понедельник изымет некоторый объем ликвидности из банковской системы.

Перед открытием рынка Народный банк Китая установил срединный курс на уровне 6,7413 против 6,7324 в четверг. Пара открылась на 6,7440, а на момент написания статьи торговалась по 6,7355. Если пара закроется на этом уровне, то по итогам недели она вырастет на 0,41%, и ее недельный рост станет самым сильным с начала июня.

По словам трейдеров, укрепление юаня в основном обусловлено снижением доллара на данных по инфляции в США. Эти данные заставили некоторых инвесторов закрывать позиции, открытые в расчете на то, что в сентябре ФРС повысит ключевую ставку на 75 базисных пунктов. Тем не менее участники рынка ожидают, что в отсутствие новых катализаторов юань будет торговаться в боковом тренде.

Трейдер одного из китайских банков сказал, что некоторые инвесторы переключили внимание на запланированные на понедельник решения центрального банка по поводу программы среднесрочного кредитования (MLF), чтобы определить направление денежно-кредитной политики. Эксперт обозначил срок, когда к рублю придет второе дыхание

По прогнозу опрошенных Reuters экономистов, Народный банк Китая в понедельник частично продлит MLF и оставит ставку по ней без изменений, потому что усиление инфляционного давления ограничивает пространство для денежно-кредитного стимулирования.

По словам аналитика Scotiabank Гао Ци, центральный банк "не станет наводнять экономику лишней ликвидностью и ослаблять юань, что увеличило бы стоимость импорта в Китай", так как сейчас это "не в интересах банка".

Гао ожидает, что Пекин продолжит поддерживать рост экономики и обеспечивать стабильность юаня перед запланированным на второе полугодие 20-м съездом Коммунистической партии.

На момент написания статьи индекс доллара находился на отметке 105,189, а пара доллар США/оффшорный юань торговалась по 6,7326.