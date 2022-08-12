МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам растет в пятницу утром, трейдеры ожидают дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов. Эксперт рассказал о подножке, которую подставили доллару

По состоянию на 10.35 мск курс евро к доллару снижается до 1,0324 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0305 доллара, курс доллара к иене растет до 133,36 иены со 132,87 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивается на 0,14%, до 105,25 пункта.

В среду вышла статистика годовой инфляции в США. Так, по итогам июля она замедлилась больше прогнозов — до 8,5% с 9,1%, что по итогу внесло долю позитива на рынки и дало надежду на более мягкую политику Федрезерва США в будущем. На этом фоне доллар значительно подешевел к евро и иене.

Однако позже настроения на рынках стали не столь однозначными из-за комментариев членов ФРС и аналитиков о том, что даже при подобной статистике уровень инфляции остается высоким. Инвесторы пытаются предугадать последующие действия Федрезерва.