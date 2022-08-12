МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам, в том числе к иене и евро, поднимается в пятницу днем, рынки продолжают оценивать дальнейшую политику Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов. Пекин высказался о делистинге китайских компаний с американской биржи

По состоянию на 14.21 мск курс евро к доллару опускался до 1,0283 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0317 доллара, курс доллара к иене рос до 133,68 иены со 133 иен. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,34%, до 105,45 пункта. Утром индекс дорожал на 0,14%.

Инвесторы продолжают оценивать, какими темпами Федрезерв будет повышать ключевую ставку. По данным CME Group, 63,5% аналитиков ожидают ее повышения в сентябре на 0,5 процентного пункта, до 2,75-3% годовых. В июне и июле показатель поднимался на 75 базисных пунктов.

Рынки продолжают отыгрывать и важную статистику о динамике потребительских цен в США за июль. Как стало известно в среду, годовая инфляция в стране замедлилась сильнее ожиданий — до 8,5% при прогнозе в 8,7%. В июне инфляция составляла 9,1%, рекордные с ноября 1981 года.

Не дала заметной поддержке евро статистика по еврозоне. Так, промышленное производство в еврозоне в июне выросло на 2,4% в годовом выражении, а за месяц — на 0,7%. Аналитики ожидали рост на 0,8% и 0,2% соответственно.