МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к основным мировым валютам, в том числе к иене и евро, поднимается в пятницу, причем рост к европейской валюте ускоряется — рынки позитивно реагируют на публикацию статистики по потребительским настроениям в США, следует из данных торгов. Индекс потребительских настроений в США в августе вырос лучше прогноза

По состоянию на 17.32 мск курс евро к доллару опускался до 1,0265 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0317 доллара, тогда как до выхода статистики находился на уровне 1,0281 доллара. Курс доллара к иене рос до 133,50 иены со 133 иен. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,59%, до 105,70 пункта.

Ранее в пятницу Мичиганский университет опубликовал статистику по потребительским настроениям в США — индекс вырос до 55,1 пункта с июльских 51,5 пункта, в то время как прогнозировалось повышение до 52,5 пункта.

Несмотря на укрепление доллара в пятницу, неделю американская валюта может завершить ослаблением. С понедельника евро подорожал к доллару на 0,83%, иена — на 0,96%, а индекс доллара снизился на 0,81%.

На снижение курса доллара повлияло замедление годовой инфляции в США по итогам июля. Это дало инвесторам надежду на то, что Федеральная резервная система (ФРС) смягчит свою монетарную политику — по данным CME Group, сейчас только 55,5% аналитиков ожидают повышения ставки на 50 базисных пунктов, тогда как ранее преимущественно прогнозировался рост на 75 базисных пунктов. Ожидания более мягких действий ФРС вызывают снижение стоимости доллара.