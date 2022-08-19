МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Рубль на Мосбирже усиливает рост: евро уже обновил минимум с 25 июля, опускавшись до 58,75 рубля, обе основные резервные валюты почти равны в цене на фоне стремления евро на форексе к паритету с долларом. "Газпром" пополнил плейлист "одинокой" турбины "Северного потока"

Курс доллара расчетами "завтра" на 14.30 мск падал на 88 копеек, до 58,65 рубля, евро — на 1,42 рубля, до 58,76 рубля, следует из данных Московской биржи.