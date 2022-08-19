МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара в пятницу днем заметно растет к основным мировым валютам, рынки продолжают оценивать макростатистику, ожидая дальнейших мер Федеральной резервной системы (ФРС) США по ставке, свидетельствуют данные торгов. Нефть дешевеет на опасениях о замедлении глобального роста экономики

По состоянию на 14.47 мск курс евро к доллару снижался до 1,005 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0088 доллара, курс доллара к иене рос до 137,12 иены со 135,88 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,51%, до 108,03 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать базовые факторы, опираясь на макроэкономические данные по США, а также ожидают дальнейших мер Федрезерва по ставке.

Так, в четверг стало известно, что число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 13 августа сократилось до 250 тысяч. Аналитики, напротив, прогнозировали, что показатель вырастет до 265 тысяч, при этом значение предыдущей недели было пересмотрено заметно вниз — до 252 тысяч с 262 тысяч заявок.

В то же время протокол июльского заседания ФРС, опубликованный в среду, показал, что регулятор готов сохранять ключевую ставку на высоком уровне на фоне высокой инфляции. Аналитики полагают, что на заседании в сентябре Федрезерв повысит ставку в четвертый раз подряд, закладывая повышение на 50 или 75 базисных пунктов. Повышение ставки традиционно поддерживает курс американской валюты.