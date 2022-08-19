МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Стоимость доллара к мировым валютам растет в пятницу вечером, инвесторы воздерживаются от приобретения рисковых активов, свидетельствуют данные торгов. США разрешили в ряде случаев вывод средств из санкционных банков России

По состоянию на 18.06 мск курс евро к доллару снижался до 1,0042 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,0088 доллара, курс доллара к иене рос до 137,01 иены со 135,88 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на 0,61%, до 108,14 пункта.

"Аппетит к риску у инвесторов остается слабым", — цитирует агентство Франс Пресс главу отдела международных фондовых рынков Federated Hermes Льюиса Гранта (Lewis Grant). Американские фондовые индексы в пятницу опускаются на 0,7-2%, рынки Европы также преимущественно в минусе.

Вслед за краткой волной оптимизма после данных о замедлении инфляции в США по итогам прошлого месяца на рынки вновь вернулись опасения за перспективы экономики, в частности из-за ужесточения политики Федрезерва. Согласно протоколу июльского заседания, регулятор считает целесообразным сохранение высоких ставок на фоне высокой инфляции.

Неделю доллар может также завершить в плюсе – с понедельника американская валюта подорожала к евро на 2,1%, к иене – на 2,7%. Индекс доллара увеличился на 2,3%.