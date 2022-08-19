МОСКВА, 19 авг — ПРАЙМ. Рубль вырос по отношению к доллару и евро по итогам торгов пятницы на фоне ожиданий стартующего на следующей неделе налогового периода в РФ, за неделю российская валюта также выросла на 1,5 рубля к доллару и на 2,71 рубля к евро, следует из динамики торгов на Московской бирже. Прокачку газа по "Северному потоку" остановят на трое суток

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 43 копейки — до 59,1 рубля, евро — на 58 копеек, до 59,6 рубля.

РУБЛЬ ПРОДОЛЖИЛ УКРЕПЛЕНИЕ

Отечественная валюта вот уже 4 сессии подряд укрепляется по отношению к доллару и евро. На старте торгов рубль устремился к отметке 58 рублей за доллар и даже пробил ее, опускаясь до 57,7 рубля, но в течение пары минут вернулся к уровня предыдущего закрытия. В течение остальной торговой сессии доллар показывал более плавную негативную динамику и к завершению торгов сумел закрепиться выше отметки 59 рублей, но все еще в ощутимом минусе. Евро также с начала торгов находился в режиме снижения и какое-то время торговался ниже 59 рублей, ослабив темпы падения к завершению торгов.

Наталья Мильчакова из Freedom Finance Global отмечает, что доллар и евро в парах с рублем опустились к уровням, на которых в последний раз торговались в третьей декаде июля. Давление на основные валюты оказали ожидания стартующего на следующей неделе налогового периода в РФ.

"Рубль продолжил своё укрепление перед пиком налоговых платежей, который приходится на будущую неделю. В отличие от предыдущих дней торги в евро не столь активные. Объёмы в юане и долларе были заметно выше 58,17 миллиарда рублей и 73,2 миллиарда рублей против 50,07 миллиарда рублей соответственно", — обращает внимание Андрей Кочетков из "Открытие Research".

ПРОГНОЗЫ

"Наш ориентир на сессию понедельника для курса рубля: диапазон 58–61 к доллару и 59–62 к евро", — прогнозирует Мильчакова.

Денис Буйволов из "БКС Мир инвестиций" делает прогноз по курсу рубля к доллару на будущую неделю – 57,5-61,5 рубля. Российская валюта в ближайшее время продолжит получать поддержку со стороны налогового периода, его пик придется на 25 августа, считает эксперт.

"В условиях относительно невысокой ликвидности рынка данный фактор оказывает заметное влияние на движение курса. В то же время обращаем внимание на безуспешность попыток котировок нефти восстановиться в направлении 100 долларов за баррель, а также нестабильность общерыночных настроений. По нашему мнению, после прохождения пика налогового периода пара доллар-рубль вернется в область 60-62", — полагает Буйволов.