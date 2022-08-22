МОСКВА, 22 авг — ПРАЙМ. Курс рубля в рамках глобального укрепления доллара снизился по отношению к американской валюте и вырос — к европейской по итогам торгов понедельника, следует из динамики торгов на Московской бирже. Евро обновил минимум с 2002 года, опустившись ниже уровня в 0,9952 доллара

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 77 копеек, до 59,87 рубля, евро — снизился на 12 копеек, до 59,48 рубля.

Ранее в ходе торгов понедельника на глобальном валютном рынке курс евро к доллару опустился до 0,9928 доллара — минимума с 2002 года. При этом доллар в свою очередь в начале торговой сессии на Московской бирже укреплялся ещё более явно, чем в итоге на закрытие.

"В начале недели рубль неожиданно стал нести потери к доллару, в течение сессии валютная пара смещалась к отметке 60,1 рубля за доллар", — отмечает Александр Бахтин из компании "БКС Мир инвестиций". Свою роль сыграли новости о том, что Минфин собирается возобновить покупку валюты в рамках обновленного бюджетного правила, пояснил эксперт. "В ближайшее время ориентир по паре "доллар-рубль" — 57,5-61,5", — прогнозирует Бахтин.

"Налоговый период выступает основным фактором поддержки рубля", — в свою очередь отмечает Антон Кравченко из УК "Первая".

Во вторник рубль, вероятно, вновь будет тяготеть к ослаблению, а курс доллара может закрепиться выше 60 рублей, причём скорее к концу недели, когда ослабнет поддержка этого фактора, заключает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".