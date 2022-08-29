МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Курс евро к доллару коррекционно растет в понедельник вечером после двух неделей снижения подряд, свидетельствуют данные торгов. Еврокомиссия работает над реформой рынка электроэнергии ЕС из-за роста цен

По состоянию на 18.39 мск курс евро к доллару рос до 0,9999 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9961 доллара, курс доллара к иене — до 138,4 иены со 137,52 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) опускался на 0,2%, до 108,58 пункта.

По итогам прошлой недели евро подешевел к доллару на 0,7%, достигнув двадцатилетнего минимума. Это стало для валюты вторым недельным снижением подряд. Давление на евро оказало снижение спроса на риск в ожидании выступления главы Федрезерва США Джерома Пауэлла, а также сохранение осторожных настроений после него.

В рамках своей речи Пауэлл отметил, что приоритетной целью регулятора остается возвращение инфляции на уровень в 2%, для чего Федрезерв будет использовать жесткие монетарные методы, такие как сохранение высокой ставки определенное время.

В связи с этим, по данным CME Group, увеличились ожидания повышения учетной ставки регулятора на 75 базисных пунктов — такого решения ждут 66% аналитиков.