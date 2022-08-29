МОСКВА, 29 авг — ПРАЙМ. Рубль в понедельник повысился против доллара и евро на фоне дорогой нефти, закрепляющейся выше 100 долларов за баррель сорта Brent. Компания ITI Capital закроет некоторым инвесторам покупку иностранных бумаг

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) снизился на 10 копеек, до 60,4 руб, евро — на 22 копейки, до 60,43 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" к закрытию упал на 4 копейки до 8,73 рубля, а объем торгов им составил 40 миллиардов рублей против 39,1 миллиарда по евро и 55,65 миллиарда по доллару.

Доллар опустился к рублю на 0,2%, евро — на 0,4%, а юань – тоже на 0,4%. Рублевая цена нефти составила около 6,2 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТСЯ

Курс российской валюты в понедельник днем преимущественно повышался против доллара и евро, отыгрывая коррекцию вниз индекса доллара на глобальном рынке и восстановление цен на нефть, комментирует Юрий Кравченко из компании "Велес капитал".

При этом дисконт между марками Urals и Brent начал сокращаться, что при сохраняющихся высоких ценах на нефть, вероятно, компенсирует выпадающие притоки валюты в страну от прекращения поставок газа, добавляет Александр Джиоев из УК "Альфа-Капитал".

Вечером марка Brent прибавляла в цене 3,1%, до 102,1 доллара. Участники рынка отыгрывают неожиданные высказывания популярного на торговых площадках американского предпринимателя и миллиардера Илона Маска. Основатель производителя электромобилей Tesla заявил, что в краткосрочной перспективе человечеству может понадобиться "больше нефти и газа", предупредив, что без ископаемых энергоносителей "цивилизация рухнет".

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался вечером на 0,1%, до 108,7 пункта, сигнализируя о приостановке падения аппетита к риску после достаточно "ястребиных" выступлений главы Федеральной резервной системы (ФРС) США Джерома Пауэлла в прошлую пятницу.

ПРОГНОЗЫ

Уверенности российской валюте будут придавать высокие цены на нефть, считает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

"Также отметим попытку разворота тренда на рынке рублевого долга, индекс цены гособлигаций RGBI вернулся на уровни выше 135 пунктов. По нашим оценкам, во вторник доллар может двигаться в пределах 59,5-61 рубля", — добавляет он.

Впрочем, окончание налогового периода августа и традиционные приток рублевой ликвидности в начале нового месяца может добавить давления на российскую валюту, считает Кравченко из компании "Велес капитал".

"Это поможет доллару в закреплении выше 60 рублей с возможным продвижением в сторону 61 рубля", — добавляет он.