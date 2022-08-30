МОСКВА, 30 авг — ПРАЙМ. Курс доллара растет к иене во вторник вечером после сильной статистики из США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.07 мск курс доллара к иене рос до 138,86 иены со 138,69 иены, курс евро к доллару — до 1 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9995 доллара. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,23%, до 109,09 пункта.

Индекс доверия потребителей в США в августе повысился до 103,2 пункта с пересмотренного показателя июля в 95,3 пункта, в то время как аналитики ожидали показатель на уровне 97,7 пункта.

Трейдеры также оценивают данные, согласно которым годовая инфляция в Германии по итогам августа, по предварительной оценке, ускорилась до 7,9% в годовом выражении с 7,5% месяцем ранее. Прогнозировалось ускорение до 7,8%.

По словам главного инвестиционного стратега и вице-президента Dimensional Fund Advisors Уэса Крилла (Wes Crill), рынок в целом будет оставаться волатильным, поскольку сейчас существует "очень много новостей", которые необходимо учесть.