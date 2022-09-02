МОСКВА, 2 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к мировым валютам в пятницу утром коррекционно снижается, но остается вблизи рекордных почти за 20 лет уровнях, рынки ждут статистику по безработице в США, свидетельствуют данные торгов. Названы условия, при которых доллар к концу года будет стоить 80 рублей

По состоянию на 7.53 мск курс евро к доллару рос до 0,9965 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9944 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 140,34 иены со 140,2 иены, значение закрепилось выше 140 иен впервые с 1998 года. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) уменьшался на 0,12%, до 109,56 пункта, при этом днем ранее показатель приближался к 110 пунктам, что является максимумом с июня 2002 года.

В четверг доллар получил сильную поддержку и подорожал к мировым валютам до почти двадцатилетних рекордов. Такая динамика, особенно для курса доллара к иене, была связана с ожиданиями того, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит держать ставки высокими для сдерживания инфляции. По данным CME Group, 74% аналитиков ожидают повышения ставки в сентябре — вновь на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. При этом Банк Японии продолжает придерживаться мягкой монетарной политики, оставив ставку на отрицательном уровне в июле.

Позднее в ходе торгов рынки ожидают публикацию данных по безработице в США в августе. Аналитики полагают, что безработица в стране сохранилась на уровне июля в 3,5%, а число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны выросло на 300 тысяч после увеличения на 528 тысяч. Статистика является одним из важнейших показателей для ФРС при принятии решения о ключевой ставке.

Аналитики допускают, что сильная макростатистика может в перспективе побудить американский центробанк продолжить повышения и в следующем году. "Рынки могут начать закладывать и повышение ставки в феврале (2023 года — ред.), если ценовое давление не покажет дальнейшие признаки ослабления с отчетом по инфляции 13 сентября", — цитирует агентство Франс Пресс мнение аналитика OANDA Эдварда Мойи (Edward Moya).