ТОКИО, 2 сен — ПРАЙМ. Японская национальная валюта продолжила падение в пятницу до уровня 140,43 иен за доллар, со ссылкой на Банк Японии (Центральный банк страны) сообщило агентство Киодо. Японские власти предупредили о возможных мерах по поддержке иены

Разрыв с показателями на момент закрытия торгов предыдущего дня составил почти одну иену – 0,96 иен. Утром, когда курс иены опустилась до уровня августа 1998 года – 140,12 иен за доллар, правительство Японии в лице генерального секретаря Хирокадзу Мацуно прокомментировало это как то, что кабинет министров "с напряженным вниманием следит" за изменениями на валютном рынке. Он также отметил, что резкие скачки на рынке нежелательны.

Во второй половине дня пятницы эта тенденция усилилась, и иена опустилась до 140, 43 за доллар.

Это связано с сильным различием подхода американского и японского центробанков к монетарной политике — Федрезерв США продолжает поднимать учетную ставку, в то время как Банк Японии держит ее на отрицательном уровне. Названы условия, при которых доллар к концу года будет стоить 80 рублей

Федеральная резервная система (ФРС) США вновь подтвердила намерение повышать учётную ставку, в сентябре ожидается её увеличение ещё на 0,75 п.п. Повышение ставки позитивно для доллара. При этом растет и доходность американских госбондов. Япония же, напротив, продолжает придерживаться ультрамягкой монетарной политики: в июле японский центробанк в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне в минус 0,1%.

Кроме того, показатели деловой активности США оказались лучше прогнозов. Согласно данным американского Института управления поставками (Institute for Supply Management, ISM), индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в августе остался на уровне июля в 52,8%. Аналитики, опрошенные порталом DailyFХ, ожидали снижения показателя до 52%. Показатель второй месяц подряд остается на минимальном с июня 2020 года уровне. При этом индекс занятости в промышленности страны вырос до 54,2% с уровня июля в 49,9%.