ДОНЕЦК, 2 сен — ПРАЙМ. Курс наличной гривны в Луганской и Донецкой Народных Республиках снижен до 1,25 рубля за 1 гривну.

Соответствующие решения приняли в пятницу власти ДНР и ЛНР. Россия будет обмениваться налоговой информацией с ДНР и ЛНР

"При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,25 российского рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", — говорится в тексте постановления на сайте правительства ЛНР.

В ДНР указом главы республики Дениса Пушилина курс также устанавливается на уровне 1,25 рубля за одну гривну. Изменения вступают в силу с 5 сентября. При этом госбанку ЛНР и центробанку ДНР поручено проводить безналичную конвертацию украинской валюты, инкассированной у филиалов иностранных банков, до 7 сентября включительно по курсу 1,5.

На данный момент курс в республиках составляет 1,5 рубля за гривну.