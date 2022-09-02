Власти ДНР и ЛНР снизили курс наличной гривны до 1,25 рубля
Власти ДНР и ЛНР снизили курс наличной гривны до 1,25 рубля за одну гривну
Читать 1prime.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен — ПРАЙМ. Курс наличной гривны в Луганской и Донецкой Народных Республиках снижен до 1,25 рубля за 1 гривну.
Соответствующие решения приняли в пятницу власти ДНР и ЛНР.
"При определении цен на товары и услуги применять курс в размере 1,25 российского рубля за одну украинскую гривну. При определении цены в украинских гривнах осуществлять округление до целых единиц в большую сторону", — говорится в тексте постановления на сайте правительства ЛНР.
В ДНР указом главы республики Дениса Пушилина курс также устанавливается на уровне 1,25 рубля за одну гривну. Изменения вступают в силу с 5 сентября. При этом госбанку ЛНР и центробанку ДНР поручено проводить безналичную конвертацию украинской валюты, инкассированной у филиалов иностранных банков, до 7 сентября включительно по курсу 1,5.
На данный момент курс в республиках составляет 1,5 рубля за гривну.
https://1prime.ru/Forex/20220902/837977485.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.