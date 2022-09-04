МОСКВА, 4 сен — ПРАЙМ. Деградация существующей в мире системы денежных отношений и торговых расчетов наблюдается уже давно, однако на фоне последних геополитических событий этот процесс может принять законченный вид, поделился мнением с РИА Новости главный экономист агентства "Эксперт РА" Антон Табах. Силуанов заявил о разрушении фундамента международной валютной системы

"Деградация существовавшей системы наблюдается уже давно. Объемы и свобода мировой торговли стагнируют с 2012 года, финансовая система разваливается на сегменты и блоки из-за требований регуляторов и борьбы с отмыванием денег, а в последнее время еще и из-за санкций. С учетом последних событий, происходящих вне финансовой сферы, этот процесс может принять законченный вид", — считает он.

Новая система еще формируется, уверен аналитик. "Но если заглянуть в историю, то что-то подобное уже было во второй половине девятнадцатого века: создавались валютные блоки и таможенные союзы, вводились ограничения и пошлины на транзакции вне этих блоков и союзов. Сейчас мы это наблюдаем на новом технологическом уровне", — заключил он.

Первая международная валютная система появилась в мире в 1867 году, когда золото было признано основным и единственным видом мировых денег. До этого в континентальной Европе существовал серебряный стандарт французского франка, однако Великобритания, в которой золотой стандарт был принят еще в 1816 году, к тому времени стала крупнейшим торговым партнером многих европейских стран, что и побудило их переходить на золото во внешней торговле.

Накануне Первой мировой войны начался кризис существовавшей системы из-за больших военных расходов, финансируемых за счет золота, и резкого роста объема эмиссии кредитных денег — золота не хватало для поддержания стоимости денег, что приводило к волатильности курсов на мировых рынках. Для борьбы с разбалансировкой системы вводились валютные ограничения и принудительно устанавливались курсы валют по отношению к золоту.

На смену Парижской валютной системе в 1922 году пришла Генуэзская, в которой появился девизный стандарт, предполагающий использование наряду с золотом иностранной валюты, конвертируемой в драгметалл. То есть стали зарождаться резервные валюты — на этот статус тогда претендовали фунт стерлингов и доллар США. Однако начавшийся в 1929 году кризис привел к уменьшению золотых запасов развитых стран, их поэтапному отказу от золотомонетного стандарта, бегству инвесторов из пытавшихся сохранить этот стандарт государств и валютному демпингу между странами.

Третья мировая валютная система была оформлена Бреттон-Вудским соглашением в 1944 году. Резервными валютами стали фунт стерлингов и доллар. Однако именно доллар стал единственной валютой, частично конвертируемой в золото, и, как результат, основным средством международных платежей. Эта система потерпела неудачу всего через 23 года: ее падение началось с замедления экономического роста ведущих держав и было ускорено несколькими экономическими кризисами. На этом фоне США получали огромные дефициты платежных балансов и для их покрытия неограниченно печатали доллары, что подрывало надежность валюты. Одновременно росла внешняя задолженность США, а золотые резервы сокращались, в результате страна потеряла возможность свободно обменивать доллары на золото.

Наконец, в 1976 году формируется четвертая валютная система — Ямайская, главными нововведениями которой становятся отказ от золотого стандарта, введение стандарта специальных прав заимствования, становление МВФ как органа межгосударственного валютного регулирования и утверждение права выбора странами режима валютного курса. При этом специальные права заимствования (СДР) не стали пользоваться широким спросом в международных операциях, золото сохранило за собой статус мировых денег в кризис, а режим плавающих валютных курсов не обеспечивает стабильность большинства мировых валют.