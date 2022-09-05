МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам поднимается в понедельник утром до максимального уровня с 2002 года, евро и фунт стерлингов дешевеют на фоне энергетического кризиса, свидетельствуют данные торгов. Экономист указал на динамику доллара, которая ведет к мировому кризису

По состоянию на 7.45 мск курс евро к доллару снижался до 0,9902 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9951 доллара, курс фунта стерлингов к доллару — до 1,146 доллара с 1,1507 доллара.

Курс доллара к иене поднимался до 140,38 иены со 140,2 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,44%, до 110,01 пункта. Индекс преодолел отметку в 110 пунктов впервые с июня 2002 года.

Индекс доллара поднимается четвертый месяц подряд, рынки ожидают, что Федеральная резервная система (ФРС) США продолжит ужесточать монетарную политику. По данным CME Group, 56% аналитиков закладывают повышение ставки на 0,75 процентного пункта, до 3-3,25% годовых. Это может стать третьим таким повышением подряд, а также пятым — с начала года. Увеличение ставки традиционно поддерживает национальную валюту. Последняя улыбка доллара: к кому спешит "валютный Армагеддон"

При этом курс фунта стерлингов к доллару достиг минимального уровня с марта 2002 года (1,1458 доллара за фунт), евро также дешевеет. Такая динамика связана с опасениями за экономику, поскольку в регионе продолжается энергетический кризис.

Рынки обращают внимание на решение G7 подтвердить план введения "лимита цен" на российскую нефть. В четверг вице-премьер Александр Новак заявлял журналистам, что Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые эту идею поддержат.