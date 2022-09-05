МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару стабилизировался в понедельник днем перед объявлением имени нового премьер-министра Великобритании, свидетельствуют данные торгов. Фьючерсы на американские индексы растут, несмотря на выходной

По состоянию на 14.02 мск курс фунта стерлингов к доллару несколько рос — до 1,1514 доллара с 1,1507 доллара, курс евро к доллару — снижался до 0,9934 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9951 доллара.

Курс доллара к иене поднимался до 140,5 иены со 140,2 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,23%, до 109,79 пункта. Индекс ранее преодолел отметку в 110 пунктов впервые с июня 2002 года.

Позднее в понедельник будет объявлено имя нового премьер-министра Великобритании, который сменит на посту Бориса Джонсона. На высший пост претендуют глава МИД Лиз Трасс и экс-глава минфина Риши Сунак, причем явным фаворитом в гонке стала именно Трасс – об этом свидетельствуют все опросы, проведенные в последние несколько недель.

В то же время евро дешевеет к доллару на фоне слабой макростатистики. Так, композитный индекс деловой активности PMI еврозоны, по окончательной оценке, в августе сократился до 48,9 пункта, что оказалось ниже прогноза в 49,2 пункта. Розничные продажи в еврозоне в июле выросли несколько слабее ожиданий в месячном выражении — на 0,3% вместо ожидавшихся 0,4%.