МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару слабо отреагировал в понедельник днем на объявление имени нового премьер-министра Великобритании, которым станет Лиз Трасс, свидетельствуют данные торгов. Лиз Трасс избрали новым премьер-министром Великобритании

По состоянию на 15.03 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался на скромные 0,03% — до 1,1503 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1507 доллара.

Около 14.40 мск глава руководящего комитета Консервативной партии Великобритании Грэм Брейди объявил, что по итогам голосования лидером партии избрана глава британского МИД Лиз Трасс, во вторник она станет премьер-министром страны.

Непосредственно до этого объявления фунт торговался на уровне чуть ниже 1,15 доллара.