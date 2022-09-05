МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Курс евро к доллару опускается в понедельник вечером на опасениях за состояние европейской экономики в связи с усугубляющимся энергетическим кризисом, связанным в том числе с приостановкой работы "Северного потока", свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Киев предложил Европе хранить запасы газа в украинских хранилищах

По состоянию на 18.02 мск курс евро к доллару снижался до 0,9922 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9951 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 140,55 иены со 140,2 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) увеличивался на 0,26%, до 109,82 пункта.

Цены на газ в Европе подскочили на открытии торгов понедельника более чем на 30%, сейчас увеличиваются на 14%. Котировки отреагировали на пятничное заявление "Газпрома" о том, что газопровод "Северный поток", ранее остановленный на три дня на плановое техобслуживание, не может возобновить работу из-за утечки масла на единственном работавшем агрегате Trent 60.

Сохранение высоких цен на энергию усиливает опасения инвесторов за перспективы экономики Европы, и это оказывает давление на евро.

"Энергетический кризис в Европе качнулся в сторону другой критической фазы", — сказала агентству Market Watch старший аналитик по инвестициям и рынкам в Hargreaves Lansdown Сюзанна Стритер (Susannah Streeter).