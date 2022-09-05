МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась в понедельник к доллару и выросла к евро — до 60,87 рубля и 60,13 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи. Эксперты спрогнозировали предел ослабления евро к доллару

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 29 копеек, до 60,87 рубля, евро упал на 71 копейку, до 60,13 рубля.