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2022
https://1prime.ru/Forex/20220905/838009401.html
Доллар на Мосбирже завершил торги повышением, а евро снижением
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Валюта РФ снизилась в понедельник к доллару и выросла к евро — до 60,87 рубля и 60,13 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на... ПРАЙМ, 05.09.2022
валюта, рынки, новости, доллар
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась в понедельник к доллару и выросла к евро — до 60,87 рубля и 60,13 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 29 копеек, до 60,87 рубля, евро упал на 71 копейку, до 60,13 рубля.