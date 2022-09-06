МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Рубль во вторник слегка теряет против доллара и в большей мере — к евро, отыгрывая попытки евровалюты стабилизироваться на форексе после обновления накануне 20-летних минимумов. Дешевеющая нефть поддерживает давление на российскую валюту. "Газпром" будет поставлять газ в Китай за рубли и юани

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.41 мск повышался на 4 копейки, до 60,91 рубля, евро рос на 29 копеек, до 60,42 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" при этом повышался на 2 копейки до 8,76 рубля, а объем торгов им составлял 29,5 миллиарда рублей против 29,7 миллиарда по евро и 53,7 миллиарда по доллару.

Доллар поднимался к рублю на 0,1%, евро — на 0,5%, а юань – на 0,2%. Рублевая цена нефти составляла около 5,65 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ ОРИЕНТИРУЕТСЯ НА ФОРЕКС

Российская валюта во вторник остается в боковом тренде, отыгрывал курсовую динамику форекса, на котором евро после обновления двадцатилетних минимумов попытался скорректироваться вверх и максимально поднимался до 0,9987 доллара, однако затем немного откатился вниз и стабилизируется.

Трейдеры продолжают ожидать выхода дополнительных макроэкономических данных. В частности, позднее во вторник выйдут показатели динамики индекса деловой активности в сфере услуг США (Services ISM). Аналитики ждут снижения показателя в августе до 55,1% с июльских 56,7%.

Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) повышался днем на 0,11% до 109,95 пункта, оставаясь около двадцатилетних максимумов. Это оказывает давление на валюты развивающихся рынков.

При этом стоимость "черного золота" марки Brent теряет 2,9%, до 93 долларов, что поддерживает давление на курс рубля. Инвесторы оценивают возможные причины сокращения спроса на "черное золото".

Это обусловлено перспективами повышения учетной ставки ФРС США и продолжающимися коронавирусными ограничениями в Китае. При этом увеличению предложения может способствовать возможное возвращение Ирана в ядерную сделку.

ПРОГНОЗЫ

Рубль скорее всего будет снижаться к основным иностранным валютам, и курс вполне может закончить торги вторника выше отметки 61 рубль за доллар, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Текущий уровень спроса и предложения на российском валютном рынке выглядит довольно сбалансированным, в ближайшее время ориентир по курсу доллара сохраняется в диапазоне 59-62 рубля, полагает София Кирсанова из УК "Первая".

Оживление на российском валютном рынке в августе в связи с налоговым периодом ненадолго добавило рублю позитива, но быстро сменилось волнением в свете дискуссии о модификации бюджетного правила Минфином, рассуждает Евгений Кошелев из Росбанка.

"Доллар и евро закрепились выше отметки 60 рублей. Рост кредитования в июле, разворот инфляционных ожиданий населения и планы активных бюджетных трат в осенние месяцы могут замедлить темпы снижения ключевой ставки ЦБ РФ до 0,5 процентного пункта на заседании 16 сентября. В то же время дезинфляция способствует снижению ключевой ставки к концу года до 6,5% годовых", — добавляет он, рассуждая о факторах курсообразования рубля.