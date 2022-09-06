МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Курс доллара увеличивается во вторник вечером к евро и иене после выхода американской макростатистики, оказавшейся лучше прогнозов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.22 мск курс евро к доллару снижался до 0,9907 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9926 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 142,76 иены со 140,59 иены, показатель торгуется выше 142 иен впервые с августа 1998 года. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) рос на 0,21%, до 110,06 пункта.

Так, индекс деловой активности в сфере услуг США в августе вырос до 56,9% с 56,7% в июле. Аналитики, напротив, ожидали его снижения.

В целом доллар продолжают поддерживать ожидания по денежно-кредитной политике Федрезерва США. По данным CME Group, 72% аналитиков закладывают повышение учетной ставки регулятора на 75 базисных пунктов.