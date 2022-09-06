МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась во вторник к доллару и евро — до 61,24 рубля и 60,42 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Мосбиржа с 12 сентября расширит доступ на рынок акций

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 37 копеек, до 61,24 рубля, евро — на 29 копеек, до 60,42 рубля.