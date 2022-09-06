2022-09-06T19:09:16+03:00
2022-09-06T19:09:16+03:00
2022-09-06T19:09:16+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220906/838024622.html
Доллар на Мосбирже завершил торги повышением до 61,24 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Валюта РФ снизилась во вторник к доллару и евро — до 61,24 рубля и 60,42 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к... ПРАЙМ, 06.09.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль, валюта
https://1prime.ru/images/83526/90/835269022.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83526/90/835269022.jpg
https://1prime.ru/images/83526/90/835269019.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83526/90/835269019.jpg
https://1prime.ru/images/83526/88/835268804.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83526/88/835268804.jpg
https://1prime.ru/Financial_market/20220906/838019727.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ снизилась во вторник к доллару и евро — до 61,24 рубля и 60,42 рубля соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) повысился на 37 копеек, до 61,24 рубля, евро — на 29 копеек, до 60,42 рубля.