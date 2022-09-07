МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс рубля в среду днем незначительно прибавляет против доллара и юаня и не меняется к евро в отсутствие сильных внешних сигналов. Financial Times: потолок цен на российскую нефть усугубит кризис

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.09 мск снижается на 13 копеек по отношению к предыдущему закрытию, до 61,11 рубля, евро — не меняется и находится на 60,42 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" к теряет 2 копейки, достигая 8,75 рубля, а объем торгов им составляет 29,2 миллиарда рублей, по сравнению 27,6 миллиарда евро и 42,7 миллиарда — долларов.

Курсы доллара и юаня снижался к рублю на 0,2%, евро — не меняется. Рублевая цена нефти — около 5,65 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в среду остается в боковом тренде, мало изменяясь в основных валютных парах. При этом интерес к китайскому юаню подрос на новости о том, что компании "Газпром" и CNPC подписали соглашения о переходе расчётов за поставки газа в Китай в рублях и юанях.

Президент РФ Владимир Путин при этом заявил, что "Газпром" и Китай приняли решение перейти в оплате газа на рубль и юань в пропорции 50 на 50.

Переход к расчетам за газ в национальных валютах РФ и Китая означает де-факто обязательную продажу валютной выручки на величину рублевых поступлений в новой системе расчетов, комментирует Павел Бирюков из Газпромбанка. "По нашим оценкам, рост дополнительного предложения валюты может составить 50–100 миллиардов рублей за оставшуюся часть года", — добавляет он.

При этом инициативы Евросоюза об установлении лимита на цены российской нефти и газа сокращают объемы продаж этих энергоресурсов, что ведет к сокращению объема торгов евро на Московской бирже.

Тем временем стоимость "черного золота" марки Brent теряет 0,3%, достигая 92,6 доллара за баррель и оставаясь около минимумов с февраля. Инвесторы пытаются разобраться с неопределенностью как со стороны предложения, так и со стороны спроса, особенно на риске отказа России от поставок энергоресурсов в условиях установления лимитов цен на них.

ПРОГНОЗЫ

Учитывая продолжающийся спад нефтяных цен, курс доллара может еще раз протестировать уровень 61,5 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

Ориентир на закрытие торгов в среду для курса доллара и евро: 59,6–61,6 рубля и 59–61 рубля соответственно, считает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

В понедельник Московская биржа предоставит доступ к операциям на рынке акций нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, находящимся под контролем российских юридических или физических лиц (с некоторыми ограничениями по акциям стратегическим компаний), напоминает Бирюков.

"По нашим оценкам, потенциальный навес предложения бумаг на фондовом рынке может достигать 175 миллиардов рублей. В случае постепенной реализации активов их продажи могут не оказать существенного влияния на рубль. В случае интенсивных продаж в сжатые сроки курс валюты РФ может ослабеть на 1–2 рубля в течение недели, но этот эффект будет временным", — заключает он.