МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов к доллару снижается в среду вечером, опускался до минимума с 1985 года, свидетельствуют данные торгов. Цена нефти Brent упала ниже 89 долларов за баррель впервые с 3 февраля

По состоянию на 18.18 мск курс фунта стерлингов к доллару снижался до 1,1468 доллара с уровня предыдущего закрытия в 1,1516 доллара. Максимально в среду фунт дешевел до 1,1406 доллара — впервые с марта 1985 года.

Курс евро к доллару рос до 0,995 доллара с уровня прошлого закрытия в 0,9902 доллара. Курс доллара к иене поднимался до 144,46 иены со 142,79 иены и в ходе торгов уже рос до 144,38 иены, что является максимальным уровнем с 26 августа 1998 года. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) поднимался на символические 0,04%, до 110,26 пункта.

Аналитики отмечают сложную экономическую ситуацию в Великобритании — так, например, инфляция по итогам июля составила рекордные с 1982 года 10,1%, а Банк Англии в августе спрогнозировал, что экономика страны в четвертом квартале этого года войдет в рецессию.

"Рынки заметно наслаждаются возможностью обрушить британский фунт", — цитирует агентство Блумберг аналитика по валютам G10 в Credit Agricole Валентин Маринов (Valentin Marinov).

На следующей неделе в четверг пройдет заседание Банка Англии, по итогам которого регулятор представит свое решение по учетной ставке. На предыдущем заседании британский центробанк повысил ее максимальными с 1995 года темпами — до 1,75% с 1,25%.