МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в среду к доллару до 60,79 рубля и осталась стабильной к евро – около 60,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Российский рынок акций снизился вслед за нефтью

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 45 копеек, до 60,79 рубля, евро практически не изменился, закрывшись на уровне 60,41 рубля.