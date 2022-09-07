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2022
https://1prime.ru/Forex/20220907/838043354.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 60,79 рубля
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Валюта РФ выросла в среду к доллару до 60,79 рубля и осталась стабильной к евро – около 60,41 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00... ПРАЙМ, 07.09.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 7 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ выросла в среду к доллару до 60,79 рубля и осталась стабильной к евро – около 60,41 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 45 копеек, до 60,79 рубля, евро практически не изменился, закрывшись на уровне 60,41 рубля.