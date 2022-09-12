МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. В понедельник пара евро/доллар подскочила до максимума более чем за три недели на сигналах руководителей ЕЦБ о дальнейшем агрессивном ужесточении денежно-кредитной политики. Британский фунт вырос против американской валюты до максимума за этот месяц. Назван "букет" факторов, которые сыграют против рубля

Доллар торговался около двухнедельного минимума против корзины других основных валют перед выходом на этой неделе данных по инфляции в США, которые могут позволить ФРС замедлить темп повышения процентных ставок на запланированном на 21 сентября заседании.

В начале азиатской сессии пара евро/доллар поднялась до 1,0130, а на момент написания статьи торговалась с ростом на 0,32%, по 1,0079.

Пара фунт/доллар достигала 1,1681, а на момент написания статьи торговалась на 0,23% выше уровня закрытия пятницы, по 1,1610.

Информированные источники сообщили Reuters, что руководители ЕЦБ не исключают, что для борьбы с рекордно высокой инфляцией в еврозоне им придется поднять ключевую ставку до 2% или даже выше.

Президент Бундесбанка Йоахим Нагель сказал в выходные в интервью немецкому радио, что если картина потребительских цен не изменится, то "могут последовать дальнейшие явные шаги".

На момент написания статьи индекс доллара находился близко к уровню закрытия пятницы, на 108,78, отступив от достигнутого в среду 20-летнего максимума 110,79. На предыдущей сессии он опускался до минимума с 30 августа 108,35.

Инвесторы испытывают настороженность перед выходящим во вторник индексом потребительских цен в США, хотя в пятницу руководители ФРС продолжали подавать сигналы о склонности к жесткой политике. С субботы до заседания Комитета по операциям на открытых рынках они не имеют права публично высказываться о своих намерениях.

Управляющий центрального банка Кристофер Уоллер сказал, что поддержит "существенное повышение ставок на следующем заседании, а президент Федерального резервного банка Сент-Луиса Джеймс Буллард подтвердил, что ожидает повышения ключевой ставки на 75 базисных пунктов.

"Руководители ФРС явно высказались о необходимости продолжить повышать ставки, пока не будет убедительных доказательств замедления инфляции", — сказал аналитик Commonwealth Bank of Australia Джозеф Капурсо.

"Независимо от данных по инфляции мы считаем, что у ФРС еще много дел", — добавил он, пояснив, что в краткосрочной и среднесрочной перспективе это будет поддерживать доллар США.

В понедельник пара доллар США/японская иена укрепилась на 0,36%, до 143,215, приблизившись к достигнутому в среду максимуму за 24 года 144,99.

Пара выросла, в то время как доходность 10-летних казначейских облигаций США на азиатской сессии находилась в районе 3,315%, недалеко от достигнутого на прошлой неделе почти трехмесячного максимума 3,365%. Доходность казначейских облигаций часто влияет на динамику пары доллар/иена.

В выходные власти Японии опять намекали на вероятность валютных интервенций. Высокопоставленный представитель правительства сказал в интервью телеканалу, что администрация должна принять необходимые меры против чрезмерного снижения иены. Аналитики сомневаются, что интервенции помогут без поддержки ФРС и других центральных банков, которые, в отличие от Банка Японии, продолжают агрессивно ужесточать политику. Банк Японии может завершить программу поддержки малого бизнеса

"Тут необходимы скоординированные усилия ключевых центральных банков, а сейчас, когда другие центральные банки борются с инфляцией посредством ужесточения политики, вряд ли можно рассчитывать на международную поддержку иены", — сказал аналитик National Australia Bank Родриго Катрил.

"Если Банк Японии действительно хочет остановить снижение иены, то он должен изменить свою крайне мягкую политику, — добавил он. — Давление на иену усиливается".

Пара австралийский доллар/доллар США торговалась со снижением на 0,23%, по 0,6831. Новозеландский доллар снизился против американской валюты на 0,07%, до 0,6099.