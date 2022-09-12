МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Рубль в понедельник днем умеренно прибавляет против доллара и стабилен к евро на фоне продолжающегося укрепления европейской валюты на форексе выше паритета с валютой США. Российский рынок акций растет в ходе торгов на внешнем позитиве

Начавшиеся в понедельник утренние торги (с 7.00 до 10.00 мск) оказались не очень волатильными — в соответствии малыми колебаниями последних месяцев, отмечает Юлия Мельникова из УК "Альфа капитал". До 10.00 мск по доллару прошло сделок на 1,272 миллиарда рублей, по евро – на 326 миллионов – в районе 1% среднедневных объемов.

Курс доллара расчетами "завтра" на 15.25 мск падал на 35 копеек, до 60,25 рубля, евро терял 4 копейки, до 60,93 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс юаня расчетами "завтра" терял 1 копейку, до 8,71 рубля, а объем торгов им составлял 33,8 миллиарда рублей против 35,2 миллиарда по евро и 61 миллиарда по доллару.

Доллар терял к рублю 0,6%, евро – 0,03%, а юань — 0,1%. Рублевая цена нефти составляла около 5,65 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ В БОКОВИКЕ

Российская валюта в понедельник остается в боковом тренде, отыгрывая курсовые колебания форекса. Так, евро после закрепления в конце прошлой недели на ключевом уровне паритета с долларом в начале текущей перешел к развитию успеха и закрепляется уже выше паритета (доходил в понедельник до 1,0198 доллара). Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) после обновления в прошлую среду двадцатилетнего максимума (110,79 пункта) корректируется — уже ниже 108 пунктов.

Рынки отыгрывают ожидания публикации данных по годовой инфляции в США за август. Согласно прогнозу аналитиков, рост потребительских цен замедлился до 8,1% с 8,5% месяцем ранее. Инфляция может таким образом может показать замедление второй месяц подряд (в июне инфляция составляла 9,1%), что давит на доллар.

При этом стоимость "черного золота" растет, отыгрывая ослабление американской валюты на форексе. Баррель сорта Brent прибавляет днем в цене 1%, до 93,8 доллара.

ПРОГНОЗЫ

Утренние попытки ослабления рубля нашли интерес к продажам валюты со стороны экспортеров, особенно в паре юань/рубль, отмечает Михаил Шульгин из "Открытие инвестиции", рассуждая о курсе рубля в контексте приближения налогового периода сентября.

В понедельник до конца торгового дня ожидаются движения курса доллара и евро в интервалах 59,6–61,6 рубля и 59,5–62,5 рубля соответственно, оценивает Владимир Чернов из Freedom Finance Global.

Из-за неопределенности перспектив дальнейшего продолжения дефляционного тренда ЦБ РФ подходит к решению по ставке 16-го сентября с большим числом возможных вариантов, рассуждает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

"Регулятор может как оставить ключевую ставку на текущем уровне в 8%, опасаясь осеннего всплеска инфляции, так и продолжить цикл снижения ставки шагом в 0,5 процентного пункта. Снижение ключевой ставки на 0,75-1 пункт до 7,25-7% также может быть среди опций регулятора, хотя такое решение и выглядит значительно менее вероятным. Продолжение цикла смягчения монетарной политики ЦБ РФ может ослабить позиции рубля по отношению к иностранным валютам в конце недели", — добавляет он.