МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ поднялась в понедельник к доллару до 60,24 рубля, к евро – до 60,8 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи. Дисконт на Urals снизился к Brent на падении фрахта

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 36 копеек, до 60,24 рубля, евро — на 17 копеек, до 60,80 рубля.