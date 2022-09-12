2022-09-12T19:13:49+03:00
2022-09-12T19:13:49+03:00
2022-09-12T19:13:49+03:00
2022
https://1prime.ru/Forex/20220912/838091264.html
Доллар на Мосбирже завершил торги снижением до 60,24 рубля
Валюта
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Валюта РФ поднялась в понедельник к доллару до 60,24 рубля, к евро – до 60,8 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи. Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00... ПРАЙМ, 12.09.2022
валюта, рынки, новости, доллар, рубль
https://1prime.ru/images/83405/71/834057140.jpg
1920
1440
true
https://1prime.ru/images/83405/71/834057140.jpg
https://1prime.ru/images/83405/71/834057139.jpg
1920
1080
true
https://1prime.ru/images/83405/71/834057139.jpg
https://1prime.ru/images/83405/71/834057127.jpg
1920
1920
true
https://1prime.ru/images/83405/71/834057127.jpg
https://1prime.ru/oil/20220912/838090166.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Валюта РФ поднялась в понедельник к доллару до 60,24 рубля, к евро – до 60,8 рубля, соответственно, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) упал на 36 копеек, до 60,24 рубля, евро — на 17 копеек, до 60,80 рубля.