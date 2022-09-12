МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Стоимость доллара к другим основным мировым валютам в понедельник вечером опускается, аналитики прогнозируют замедление инфляции в США, что способно чуть "монетарно смягчить" Федеральную резервную систему, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 19.53 мск курс евро к доллару растёт до 1,0226 доллара с уровня закрытия в 1,0078 доллара, курс доллара к иене уменьшается до 142,25 иены со 142,32 иены. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран — торговых партнеров США) снижается на 0,8%, до 108,14 пункта.

Рынки ожидают публикацию во вторник данных о годовой инфляции в США. Аналитики считают, что рост цен в стране по итогам августа замедлился до 8,1% с 8,5% в июле. Положительные ожидания от статистических данных ведут к ослаблению доллара, так как замедление инфляции может сделать политику ФРС чуть более мягкой, чем ожидалось ранее.

В то же время на курс евро к доллару может повлиять статистика по инфляции в Германии, которая будет опубликована в среду. Эксперты полагают, что, согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране в августе ускорилась до 7,9% с 7,5% месяцем ранее.