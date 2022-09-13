МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. Рубль во вторник прибавляет в стоимости на Московской бирже пятую торговую сессию подряд против доллара, курс которого впервые за осень опускался ниже круглой отметки в 60 рублей. Годовая инфляция в США замедлилась по итогам августа

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.18 мск снижается на 26 копеек, до 59,98 рубля, евро — на 62 копейки, до 60,18 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи. Кроме того, курс юаня расчетами "завтра" теряет 11 копеек, достигая 8,60 рубля, а объем торгов им составляет 39,9 миллиарда рублей по сравнению с 36 миллиардами евро и 66,5 миллиарда — долларом.

Ранее во вторник курс доллара на некоторое время опускался ниже отметки в 60 рублей. Впрочем, в последние часы американская валюта отыгрывает часть потерь на форексе — после выхода данных о замедлении инфляции в стране.

Курс доллара снижается к рублю на 0,5%, евро – на 1,1%, юаня — на 1,3%. Рублевая цена нефти составляет около 5,6 тысячи за баррель сорта Brent.

РУБЛЬ СОХРАНЯЕТ СИЛУ

Российская валюта во вторник продолжает укрепляться на Московской бирже к доллару – пятую торговую сессию подряд. При этом отыгрываются курсовые колебания на форексе, на котором евро продолжает удерживаться выше паритета к доллару.

Впрочем, рынки отыграли ростом доллара недостаточное (согласно ожиданиям) замедление инфляции в США, что могло бы сдержать американскую ФРС от дальнейшего агрессивного повышения учётной ставки. Индекс потребительских цен в США по итогам августа вырос на 8,3% в годовом выражении после роста на 8,5% месяцем ранее, годовая инфляция в США замедляется второй месяц подряд. Аналитики ожидали показатель на уровне 8,1%.

При этом стоимость "черного золота" несколько растет: баррель сорта Brent прибавляет в цене 0,3%, до 94,3 доллара. Рынок отыгрывает оценки ОПЕК о том, что добыча картелем нефти в августе выросла только на 618 тысяч баррелей в сутки к уровню июля, до 29,65 миллиона баррелей в сутки. Страны организации так и не смогли обеспечить весь возможный по условиям их соглашения рост добычи, не добрав 1,4 миллиона баррелей в сутки для полного выхода из объявленных два года назад сокращений.

ПРОГНОЗЫ

Помесячный рост цен в США, как и ожидается, оказался в августе близким к нулевым значениям (составил 0,1%), значит, доллар может продолжить глобально дешеветь: рынки будут надеяться, что ФРС США прекратит повышать ставку со следующего года, рассуждает Юрий Попов из Sber CIB Investment Research.

"В этом случае курс попробует закрепиться ниже 60 рублей за доллар", — оценивает он.

В отсутствие новостей относительно бюджетного правила курс доллара, вероятно, продолжит находиться в диапазоне 59,5-62 рубля, оценивает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".

При этом под конец недели на фоне очередного снижения ключевой ставки ЦБ курс будет тяготеть к верхней границе этого диапазона, тем не менее, в текущих условиях вряд ли дальнейшее смягчение кредитно-денежной политики в России приведет к особо заметному и устойчивому ослаблению рубля, заключает он.