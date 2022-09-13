Евро опустился ниже 60 рублей впервые с 5 сентября
МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. КУРС ЕВРО НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ 60 РУБ, ВПЕРВЫЕ С 5 СЕНТЯБРЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
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https://1prime.ru/Forex/20220913/838103000.html
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МОСКВА, 13 сен — ПРАЙМ. КУРС ЕВРО НА МОСКОВСКОЙ БИРЖЕ ОПУСТИЛСЯ НИЖЕ 60 РУБ, ВПЕРВЫЕ С 5 СЕНТЯБРЯ — ДАННЫЕ ТОРГОВ
Новость дополняется
https://1prime.ru/Forex/20220913/838103000.html
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